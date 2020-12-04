Дмитриев: Лукашенко хочет задавить протест и с помощью Кремля начать диалог с теми, кто ему удобен

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По мнению экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева, уже в следующем году Александр Лукашенко не будет управлять государством.

На форуме «Минский диалог» политик выразил надежду на то, что Лукашенко уже в скором времени не будет управлять ни силовиками, ни Беларусью, пишет DW.

Он считает, что первая половина 2021 года станет переломным моментом для страны.

Дмитриев также подчеркнул, что не видит готовности к диалогу со стороны Лукашенко, который «хочет задавить протест» и с помощью Кремля начать диалог с теми, кто ему удобен.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Говори правду Персона: Андрей Дмитриев

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