COVID-19. У католиков Минской и Могилевской областей перед Рождеством не будет облатковых встреч с епископами

В связи с пандемией COVID-19 в Минско-Могилевской архидиоцезии отменены традиционные рождественские встречи и деление облаткой с участием иерархов. Соответствующее постановление митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича опубликовано на портале Римско-католического костела в Беларуси.

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«В приходах, по рассудительному мнению настоятелей, представителей разных категорий верующих (детей, молодежь, семьи и т.д.) можно пригласить на святую мессу или другое специальное богослужение, помолиться за них и символически поделиться с ними облаткой», — отметил архиепископ.

Согласно постановлению главы архидиоцезии, традиционное пастырское посещение семей с багословением домов и квартир «может происходить исключительно по приглашению конкретной семьи или лица с соблюдением рекомендаций Минздрава и ранее изданных распоряжений церковных властей».

Архиепископ Кондрусевич также приказал установить традиционные вертепы-ясли в костелах и часовнях или рядом с ними таким образом, чтобы «исключить возможность скопления людей».

Более трех месяцев глава католического епископата архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может вернуться на родину.

Вскоре после президентских выборов в Беларуси архиепископ Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а после обратился к Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан».

Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа призвал представителей разных конфессий не вмешиваться в вопросы политики и заниматься своим делом, а духовенство «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с равнодушием на это смотреть не будет», — отметил Лукашенко.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. На следующий день Лукашенко заявил, что Кондрусевич «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив задачи, возвращался в Беларусь, но попал в список невъездных, общий у Беларуси и России».

Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

Решать проблему с возвращением иерарха в Беларусь 11—14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер, однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.