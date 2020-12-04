ЕФСР: риски долговой устойчивости Беларуси будут возрастать

Риски, связанные с выполнением Беларусью долговых обязательств, будут возрастать, заявил советник исполнительного директора Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов на пресс-конференции 4 декабря в рамках в онлайн-формате в рамках Евразийского конгресса.

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«Мы прежде всего смотрим на риски бюджета, разрывы в платежном балансе, которые могут создать системные риски для финансовой стабильности. В текущем году у Беларуси были и запасы резервов, и запасы в бюджете для покрытия разрывов финансирования», — отметил Улатов, отвечая на вопросы БелаПАН.

Что касается ближайшей перспективы, добавил он, то «риски долговой устойчивости Беларуси будут возрастать».

«Будут увеличиваться платежи Беларуси по евробондам, также доступ к долгому рынку для Беларуси не самый лучший, поэтому мы будем обращаться на это внимание», — сообщил Улатов.

По его мнению, более медленное восстановление белорусской экономики по сравнению с другими странами ЕАЭС «будет являться серьезным вызовом для Беларуси», которой необходимо поддерживать макроэкономическую сбалансированность.

Как сообщалось, Евразийский банк развития, который управляет средствами ЕФСР, ожидает, что скорость восстановления белорусской экономики от пандемии будет более медленной по сравнению с другими странами ЕФСР в связи с напряженной общественно-политической ситуацией внутри страны.

«В следующем году экономика Беларуси может столкнуться со стагнацией — снижением ВВП на 0,1%», — сообщил 26 ноября во время презентации прогноза старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик.

По его мнению, сложная социально-политическая ситуация в Беларуси может иметь ряд последствий.

«Это будет выражаться в низкой инвестиционной активности, а также в потере динамизма в развитии ИТ-сектора. В целом, по нашим оценкам, восстановление докризисного уровню произойдет в Беларуси не ранее 2023 года», — предположил Харитончик.