Минские поликлиники прекратили плановый прием пациентов

4 декабря минские поликлиники временно прекратили оказание плановой медицинской помощи.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее решение принято Мингорисполкомом в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также для своевременного оказания квалифицированной медпомощи пациентам с COVID-19 и их контактам.

В режим работы городских поликлиник внесены изменения, а вызовы врача на дом для взрослых теперь будут принимать до 18.00. Оказание экстренной травматолого-хирургической помощи в поликлиниках сохраняется, пишет БелаПАН.

Отмечается, что для оказания помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и температурящим пациентам на приеме в поликлинике и на дому в контактных бригадах, а также для работы в контактных центрах теперь задействованы неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и другие узкие врачи-специалисты.

В помощь врачам на период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в минские поликлиники направлены студенты Белорусского государственного медуниверситета.

Временно на медико-социальную экспертизу будут направляться только пациенты с листком нетрудоспособности и лица трудоспособного возраста при наличии признаков инвалидности.

Внесены корректировки и в планы ведения беременности. Количество плановых посещений гинеколога для беременных сокращено с учетом индивидуальных факторов риска по перинатальным и материнским осложнениям. Курсы по подготовке к беременности и родам перенесены в онлайн-формат.

По информации Минздрава, 3 декабря в Беларуси был зарегистрирован 1.701 новый случай COVID-19, что является рекордным количеством с начала эпидемии коронавируса в стране. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 141.609, умер 1.181 человек.