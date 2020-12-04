«Ситуация очень тяжелая»: валютных и иных резервов, чтобы пережить шок, у Беларуси нет
Вице-президент Немецкой экономической группы Роберт Кирхнер не знает, продолжится ли история успеха белорусского IT-сектора, который в последние годы стал драйвером роста экономики Беларуси.
По словам эксперта, пишет
Текущая ситуация, по оценке Кирхнера, которую он высказал в ходе Минского диалога, очень тяжелая несмотря на то, что в Беларуси локдаун из-за пандемии не объявлялся — товары, произведенные госпредприятиями, не проданы, а лежат на складах.