«Ситуация очень тяжелая»: валютных и иных резервов, чтобы пережить шок, у Беларуси нет

Вице-президент Немецкой экономической группы Роберт Кирхнер не знает, продолжится ли история успеха белорусского IT-сектора, который в последние годы стал драйвером роста экономики Беларуси.

По словам эксперта, пишет DW , в настоящее время валютных резервов и иных ресурсов, чтобы пережить экономический шок, у белорусских властей нет.

Текущая ситуация, по оценке Кирхнера, которую он высказал в ходе Минского диалога, очень тяжелая несмотря на то, что в Беларуси локдаун из-за пандемии не объявлялся — товары, произведенные госпредприятиями, не проданы, а лежат на складах.