Гродненчанина могут на два года отправить на нары за оскорбление Лукашенко

Житель Гродно Юрий Панасюк получил уведомление из прокуратуры о том, что его обвиняют в оскорблении Александра Лукашенко и его дело направлено в суд.

Как сообщает spring96.org , Панасюка обвиняют по ч. 1 статьи 368 Уголовного кодекса (публичное оскорбление президента Республики Беларусь). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По материалам следствия, со 2 по 26 июля 2020 года Панасюк на своей странице «ВКонтакте», находящейся в свободном доступе для других пользователей сети «разместил изображения, содержащие негативную оценку Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., имеющую ненормативную форму речевого выражения, чем публично оскорбил президента Республики Беларусь».

По словам Панасюка, его допрашивали в Следственном комитете и Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Он утверждал, что в октябре его признали «ограниченно разумным» в ходе психиатрической экспертизе в лечебном частном унитарном предприятии «Резервные возможности человека» в Минске. В январе 2020 года его признали инвалидом третьей группы после осмотра в Гродненском областном клиническом центре «Психиатрия-наркология». Правозащитник Владимир Хильманович считает, что пока сложно спрогнозировать, как это повлияет на ход дела.

Юрию Панасюку 31 год. Он временно безработный. Раньше подрабатывал сторожем и дворником. Живет с матерью-пенсионеркой. Ранее не судим.

По статье 368 в 2002 году, после очередных президентских выборов, по этой статье были осуждены на 2,5 и 2 года ограничения свободы главный редактор гродненской газеты «Пагоня « Николай Маркевич и журналист газеты Павел Можейко. Тогда же за перепечатку статьи из интернета и коллаж был осужден на два года ограничения свободы главный редактор газеты «Рабочий « Виктор Ивашкевич.

В 2004 году предпринимателям из Гродно Валерию Левоневскому и Александру Васильеву было предъявлено обвинение по статье 368. Суд приговорил обоих к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В 2016 году по этой статье обвинялся житель Минска Александр Лапицкий, против которого были применены меры безопасности и лечения (принудительное лечение в психиатрической клинике).