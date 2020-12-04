Эксперты предсказывают депрессию для белорусской экономики

Известные белорусские экономисты считают, что Беларусь в ближайшее время ждут тяжелые времена.

Так, по словам академического директора Центра экономических исследований BEROC Катерины Борнуковой, экономика Беларуси уже десять лет находится в состоянии стагнации из-за отсутствия реформ, а теперь еще пострадает из-за пандемии, пишет DW .

Как отметила она в рамках Экономической панели Минского диалога, среди основных проблем выделяется отсутствие доверия населения к банковской системе.

По выражению эксперта, треть белорусов имеют симптомы мягко выраженной депрессии, тоже самое ждет и экономику.

В свою очередь директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, сославшись на опрос руководителей частных предприятий, рассказал, что в ноябре ситуация ухудшилась во всех основных секторах: строительстве, торговле и услугах.

При этом, подчеркнул экономист, бизнес не уверен в завтрашнем дне и не доверяет правовой системе Беларуси, а многолетние усилия Нацбанка в сфере макроэкономической стабилизации могут быть уничтожены.