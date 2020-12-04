Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Православные верующие отмечают сегодня Введение во храм Пресвятой Богородицы, двунадесятый праздник, который считается одним из важнейших в православной церкви.
Согласно писанию, праведные Иоаким и Анна из Назарета, у которых не было детей постоянно молились о ребенке, дав обет, что дитя посвятит жизнь служению богу.
Иоаким сорок дней молился в пещере, чтобы господь подарил им ребенка. Анна однажды пошла в сад, где вскоре ей явился ангел, заявивший, что она родит дочь, которую необходимо назвать Марией.
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Дочь родилась около 15 года до Рождества Христова. Рождение Марии принесло радость не только ее родителям, но и всем людям, так как она была предназначена богом стать матерью Иисуса Христа.
Когда ей исполнилось три года, родители, выполняя обещание, привели девочку к Иерусалимскому храму, где она провела 11 лет.
День Введения во храм Пресвятой Богородицы, часто считают детским праздником. Именно в эту дату принято приводить детей на первую исповедь. В храмах 4 декабря всегда запланировано большое богослужение. После службы принято молиться за детей, семейное счастье и мир.
В этот день церковь рекомендует:
- отложить на другой день шитье, уборку и стирку.
В то же время, нежелательно:
- отказывать в помощи и игнорировать проблемы ближних.
Праздник Введения попадает на
Ранее считалось, что с праздника Введения зима окончательно вступает в свои права и снег, выпавший после этой даты, растает уже не скоро. По погоде в этот день судили о том, какой она будет на Святки: «На Введение мороз — все праздники с морозом, тепло — все праздники с теплом. Также считалось — сколько на Введение воды, столько на Юрия травы. А иней на деревьях в этот день обещал богатый урожай овса.