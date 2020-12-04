Посол ФРГ: Беларусь нуждается в политических изменениях и транзите

/ Новости Германии
Просмотров: 122

У Беларуси есть предпосылки, чтобы стать привлекательным экономическим партнером для Германии. Об этом на Экономической панеле Минского диалога заявил посол ФРГ Манфред Хутерер.

В частности он назвал плюсы Беларусы: традиционная роль моста между Востоком и Западом, хорошая инфраструктура и квалифицированная рабочая сила, пишет DW.

Вместе с тем дипломат отметил, что отношения между нашими странами зависят от разрешения политического кризиса в стране.

Он подчеркнул, что без выполнения трех условий ЕС (прекращения насилия, освобождения политзаключенных и начала диалога между властями и гражданским обществом и последующими новыми выборами) невозможна нормализация отношений между Брюсселем и Минском.

«Беларусь нуждается в политических изменениях и транзите. В среднесрочной перспективе нужно разработать модели для такого перехода. При этом нужно избегать ошибок прошлого — олигархического капитализма, как в России, или шоковой терапии. Чтобы люди, не разочаровавшись, не отвернулись от демократии и свободы, обращаясь опять к нелиберальным силам», — подчеркнул Хутерер.

Читайте также:

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Германия Беларусь-ЕС Персона: Манфред Хутерер

Другие материалы на эту тему:

«Сколько еще белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать»

«Сколько еще белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать»

Тщетные усилия. Минск пытается удержать Евросоюз от третьего пакета санкций

Тщетные усилия. Минск пытается удержать Евросоюз от третьего пакета санкций

Запад готовит экономический удар по Лукашенко. К чему приведут новые санкции

Запад готовит экономический удар по Лукашенко. К чему приведут новые санкции

Экономические санкции ЕС против режима Лукашенко вряд ли будут быстрыми

Экономические санкции ЕС против режима Лукашенко вряд ли будут быстрыми