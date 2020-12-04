Посол ФРГ: Беларусь нуждается в политических изменениях и транзите

У Беларуси есть предпосылки, чтобы стать привлекательным экономическим партнером для Германии. Об этом на Экономической панеле Минского диалога заявил посол ФРГ Манфред Хутерер.

В частности он назвал плюсы Беларусы: традиционная роль моста между Востоком и Западом, хорошая инфраструктура и квалифицированная рабочая сила, пишет DW .

Вместе с тем дипломат отметил, что отношения между нашими странами зависят от разрешения политического кризиса в стране.

Он подчеркнул, что без выполнения трех условий ЕС (прекращения насилия, освобождения политзаключенных и начала диалога между властями и гражданским обществом и последующими новыми выборами) невозможна нормализация отношений между Брюсселем и Минском.

«Беларусь нуждается в политических изменениях и транзите. В среднесрочной перспективе нужно разработать модели для такого перехода. При этом нужно избегать ошибок прошлого — олигархического капитализма, как в России, или шоковой терапии. Чтобы люди, не разочаровавшись, не отвернулись от демократии и свободы, обращаясь опять к нелиберальным силам», — подчеркнул Хутерер.

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