Юрий Кособуцкий: костел открыто выступает против любого греха, насилия, лжи и фальши, репрессий, давления и запугивания
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий считает, что в настоящее время в Беларуси происходит активизация репрессий по отношению к католическому костелу.
Как отметил он на
«Мы видим активизацию репрессий в отношении Католического Костела в нашей стране, — написал Кособуцкий. — Мы открыто выступаем против любого греха, против насилия, против лжи и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, так как каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Мы особенно молимся о спокойствии, согласии, солидарности и единстве белорусского народа. Однако всё это кто-то считает проявлением экстремизма, разжиганием вражды».
Он в очередной раз призвал «усилить нашу молитву за нашу Отчизну, за наш народ, за тех людей, которые находятся за решеткой по политическим мотивам, за тех, кого увольняют с работы за их взгляды, за тех, кого запугивают и шантажируют, за всех страдающих и за тех, кому особенно нужна наша молитвенная поддержка».
Юрий Кособуцкий также попросил по мере возможности молиться за Вячеслава Борка и Виталия Быстрова.