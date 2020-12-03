Латушко: РФ отказывается слушать белорусов и продолжает поддерживать контакты с нелегитимной властью, терпя имиджевые и финансовые потери в Беларуси

По мнению члена президиума Координационного совета Павла Латушко, кроме внутриполитического Беларусь уже столкнулась с региональным кризисом. Об этом он заявил на форуме Минский диалог.

Он считает, что в Беларуси наблюдается «глубочайший политический кризис и полное игнорирование Конституции», а исполнительная, законодательная и судебная власти «перешли в руки одного человека, Лукашенко».

Кроме правового дефолта он отметил в Беларуси и кризис экономический кризис, который характеризуется «падением ВВП, золотовалютных резервов, уровня экспорта, инвестиций, и как следствие — падение уровня доходов населения».

«ЕС не по своей вине не имеет контакта с нелегитимным руководством Беларуси, но активно поддерживает гражданское общество, а Россия категорически отказывается слушать белорусов и продолжает поддерживать контакты с нелегитимной властью. Россия сейчас терпит имиджевые и финансовые потери в Беларуси», — считает Латушко.

Он не понимает, почему при стольких явных видимых фактах «Россия по-прежнему использует двойные стандарты в оценке творящегося в Беларуси беззакония».

Представитель КС говорит, что предложенная Москвой Лукашенко реформа Конституции в настоящее время невозможна: «Принятие Конституции невозможно до тех пор, пока существуют политзаключенные, осуществляются репрессии за любое проявление инакомыслия».