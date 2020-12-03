«В Беларуси происходит гуманитарная катастрофа, в стране правовой дефолт — ЕС не имеет права молчать и ничего не делать»

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Белорусы проявляют стратегию ненасильственного противостояния. Об этом заявил руководитель правозащитного центра «Весна» (лишен регистрации) Алесь Беляцкий.

Он отметил, пишет DW, что уже четвертый месяц в Беларуси происходит «небывалый уровень насилия властей над обществом»: «Десятки тысяч людей были арестованы, убиты или ранены. К сожалению, ситуация пока не улучшается. Противостояние общества и властей, которые опираются на дубинки и полицейскую силу, продолжается».

В то же время, подчеркнул правозащитник, белорусы «применяют стратегию ненасильственного сопротивления»: «В этой ситуации для нашей успешной борьбы за права человека, за демократическую Беларусь очень важна помощь западных демократических стран. И не завтра или послезавтра, а именно сейчас».

Беляцкий считает, что сегодня в республике «фактически происходит гуманитарная катастрофа»: «Правовое государство исчезло, в стране правовой дефолт. И Евросоюз, построенный на принципах уважения к правам человека и справедливому правосудию, имея такого соседа, просто не имеет права молчать и ничего не делать».

Руководитель ПЦ «Весна» убежден, что Запад должен «усилить политическое давление на белорусский режим с требованием остановить насилие»: «Если это не сработает, то это будет означать, что против режима, который подавляет волю своего народа к демократии, пришло время ввести экономические санкции».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: права человека репрессии акции протеста Персона: Алесь Беляцкий

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