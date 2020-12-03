Динара Алимбекова заняла 7-е место в спринте на втором этапе КМ по биатлону

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Сестры Эберг заняли первое и третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.

Несколькими часами ранее победу в мужском спринте одержал норвежец Тарье Бё, а его брат Йоханнес.

Пьедестал выглядит так:

  1. Ханна Эберг (Швеция): 21:11.5; 0.
  2. Анаис Шевалье (Франция): +9.6; 0.
  3. Эльвира Эберг (Швеция): +27.9; 1 (0+1).

Белоруски показали такие результаты:

7. Динара Алимбекова: 50.0; 1 (0+1).

29. Елена Кручинкина: +1:41.7 ; 2 (1+1).

45. Анна Сола: +2:02.0; 4 (1+3).

65. Ирина Кривко: +2:45.3; 3 (1+2).
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Тэги: биатлон Город: Контиолахти

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