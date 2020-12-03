«Надо документировать нарушения прав человека, чтобы в будущем подать в уголовный суд»

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Все инструменты по урегулированию кризиса, которые есть в распоряжении ОБСЕ, были отвергнуты Беларусью либо Россией, заявил заместитель председателя Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Михаэль Георг Линк, выступая на Минском форуме 3 декабря.

Ситуация непростая, — сказал он. — ОБСЕ неоднократно выступала с предложением выступить в качестве медиатора и организовать процесс переговоров. Швеция, которая будет председательствовать в ОБСЕ с нового года, хочет повысить давление на Беларусь, чтобы страна ответила на призывы к международной медиации. Это будет распространяться и на Россию, потому что все мы знаем, что до настоящего времени Россия не была заинтересована в ОБСЕ как медиаторе переговоров».

Линк, который ранее возглавлял Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отметил, что новые выборы в Беларуси возможно провести честно и при нынешнем Избирательном кодексе. «Но, конечно, должны быть новые люди в избирательных комиссиях, нужен контроль и мониторинг, в том числе со стороны БДИПЧ», — подчеркнул он.

Линк также отметил, что БДИПЧ ОБСЕ в дальнейшем готово оказать Беларуси необходимую помощь при реформировании избирательного законодательства, а Венецианская комиссия Совета Европы ранее заявила о готовности оказать экспертную помощь по подготовке изменений в Конституцию.

«Нельзя отворачиваться от ситуации в Беларуси. Важно сохранять этот вопрос на повестке дня, — сказал Линк. — Нужно оказывать помощь гражданскому обществу. Также мы должны документально подтвердить факты нарушений прав человека. Они должны быть зафиксированы для того, чтобы в будущем они могли быть поданы в уголовный суд».

Советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Франак Вячорка отметил, что именно новых выборов пытаются добиться ее команда и участники мирных протестов.

«Новые выборы — это то, за что мы сейчас сражаемся, и то, что не является возможным для Лукашенко в настоящий момент. И, к сожалению, для России это тоже не очень хороший вариант, потому что в этой ситуации она потеряет контроль над Беларусью, над политической ситуацией. И это главная проблема, почему этот диалог еще не начался. Потому что интересы у сторон разные», — считает Вячорка.

По его словам, команда Тихановской работает над сценарием проведения новых выборов. «Для того чтобы выполнить требование людей [о новых выборах], с одной стороны. А с другой — чтобы гарантировать, что не сам Лукашенко, а те люди, которые работают в бизнесе, в номенклатуре и так далее, тоже принимали участие и нашли свое место в новой Беларуси. Я не говорю, что нужно давать гарантии, что они останутся безнаказанными, если совершили преступление. Нет, все виновные будут наказаны, но я говорю о том, чтобы интересы всех тех, кто не совершал зверств и не виновен в преступлениях, были учтены в процессе построения новой реальности», — пояснил советник.

Вячорка отметил, что эксперты, с которыми работает команда Тихановской, рекомендовали следующий сценарий: «Выборы в Беларуси могут быть проведены в соответствии с текущим Избирательным кодексом. В нем не нужно ничего менять, не нужна новая Конституция, чтобы провести выборы. Нам просто нужно обучить комиссии, нужна прозрачность в их работе на всех уровнях, нужна возможность мониторинга».

По словам советника Тихановской, подготовка к проведению новых выборов может занять от 45 до 60 дней. «Нам нужно убедить тех, кто представляет нынешний режим, что иного выбора, кроме диалога, из нынешнего кризиса нет, — сказал он. — Лукашенко мог бы принять участие в этом диалоге. Но очень небольшие шансы на то, что это произойдет, и они становятся все меньше. Более вероятно, что люди, которые являются пособниками текущего режима и захотят остаться в Беларуси, примут участие во взаимодействии с Координационным советом и Светланой Тихановской».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-ОБСЕ репрессии права человека акции протеста Персона: Михаэль Георг Линк

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