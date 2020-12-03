Репрессированные представители белорусского спорта получили уже более 100 тысяч евро

Попавшим под политические репрессии представителям белорусского спорта суммарно уже выделена помощь в размере более 100 тысяч евро, сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF) Александр Опейкин во время онлайн-пресс-конференции 3 декабря.

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По его словам, с начала деятельности фонда в его адрес поступило более 40 обращений о поддержке, в том числе финансовой. «На сегодня более 30 из них одобрено, люди получили компенсацию по 1,5 тыс. евро. Такая сумма позволяет человеку переориентироваться, в течение нескольких месяцев найти новые источники дохода», — сказал Опейкин.

Несколько по-другому обстоит дело со спортсменами, которые хотят продолжать карьеру, отметил он. «Их поддерживают не единоразово, а практически на постоянной основе. У нас есть около 10 человек, так называемых спортсменов свободы, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм. И им нужна более системная поддержка», — подчеркнул исполнительный директор BSSF.

Опенкин сообщил, что многие представители спортивного сообщества стесняются обращаться в фонд за помощью. «Мы в свою очередь призываем не стесняться это делать, готовы оказывать любую поддержку. Белорусский фонд спортивной солидарности был создан именно для этого, и пока все свои заявленные обязательства выполняет вовремя и в срок», — подчеркнул он.

Председатель BSSF, трехкратный олимпийский призер Александра Герасименя сообщила, что практически ежедневно в адрес фонда поступает информация о давлении и преследовании представителей спорта, не согласных с политикой режима Лукашенко.

Преследования начались после того, как в августе более 650 представителей спортивной отрасли страны подписали открытое письмо властям и осудили «многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента» и проявление насилия со стороны силовиков в отношении участников мирных акций протеста.

«Некоторые спортсмены заявляли об угрозах увольнения, другие говорили, что к ним приезжали домой, угрожали семье, намекали на то, что могут пострадать дети и т.д», — сказала Герасименя.

По ее словам, единственным условием прекращения давления был отзыв подписи. «Некоторые спортсмены сразу же были отозваны из национальных команд. Это автоматически лишало их возможности продолжать тренировки и заниматься тем, чему они посвятили всю жизнь. Искали любые способы наказать и бывших спортсменов, чтобы они не могли продолжать свою карьеру, свой бизнес. Есть случаи, когда людям приходилось уезжать из страны из-за того, что им угрожали уголовным преследованием», — отметила глава фонда.

Герасименя отметила, что в ее случае через пару дней после подписания письма ей позвонили и сообщили, что она не может больше арендовать бассейн для занятий с детьми.

«Мы знаем, что некоторым спортсменам, которые пока еще находятся в составе национальных команд, после нового года не продлят контракты. Поэтому случаев увольнения и исключения людей из сборных добавится буквально через месяц в разы», — констатировала она.

Сейчас фонд рассматривает более 70 случаев нарушения прав спортсменов и работников спорта, которые были избиты, арестованы, уволены и подвергнуты психологическому давлению со стороны спортивного руководства за выражение своей гражданской позиции.

Белорусский фонд спортивной солидарности, основанный в августе 2020 года, оказывает финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима, взаимодействует с международными организациями и федерациями по различным видам спорта с целью защиты прав спортсменов.

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