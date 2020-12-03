Новый рекорд: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.701 случай COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1.701 новый случай COVID-19, что является рекордным количеством с начала эпидемии коронавируса в Беларуси.

За сутки скончались семь человек, сообщает Министерство здравоохранения. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 141.609, умер 1.181 человек.

2 декабря официально было зафиксировано 1.689 новых инфицированных и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 118.924 пациента (1.729 за последние сутки).

Проведено 3.335.788 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 29.095.