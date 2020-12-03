Уже в декабре ЕС намерен обнародовать «план Маршалла» для Беларуси

Европейский союз планирует в декабре обнародовать комплексный экономический план в отношении Беларуси («план Маршалла»), сообщил заместитель главы генерального директората европейской политики соседства и расширения Европейской комиссии Йерун Виллемс 3 декабря в ходе Минского форума, который в онлайн-формате провел Фонд имени Конрада Аденауэра.

Виллемс отметил, что перспективы белорусско-европейских отношений на данный момент остаются неопределенными.

«Мы хотим снизить наше взаимодействие с государством и увеличить взаимодействие с белорусским народом. Однако мы вновь станем больше работать с государством, если оно пойдет по правильному пути», — сказал он.

Этот путь, добавил Виллемс, предполагает демократические преобразования в Беларуси, и в этом случае ЕС готов реализовать «план Маршалла».

«Мы предпочитаем называть его комплексным экономическим планом по демократизации Беларуси. Конечно же, он подразумевает демократическую передачу власти, и в этом случае ЕС увеличит объем предоставляемой Беларуси помощи», — сказал он.

Такой план, добавил Виллемс, «уже почти готов».

«Мы ожидаем, что объявим его в этом месяце. Однако, поскольку пока мы его не согласовали на внутреннем уровне, я не могу особенно много о нем рассказывать, за исключением того, что полный спектр всех инструментов, которые есть в распоряжении Евросоюза для поддержки демократических преобразований в Беларуси, будет задействован», — рассказал он.