Надо ли Беларусь отключить от системы SWIFT? Тихановская хочет, чтобы белорусы ответили на этот вопрос
Команда экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
Как сообщается, такой шаг со стороны международного сообщества является «одним из самых мощных», но «редко применяемых видов санкций».
Напомним, SWIFT — это технология, позволяющая выполнять межбанковские платежи в международных валютах, а также совершать транзакции в платежных системах Visa и MasterCard.
«Такие серьезные санкции не могут быть введены без запроса на них со стороны народа Беларуси. Поэтому эксперты собрали в одном месте разъяснение всех плюсов и минусов отключения Беларуси от SWIFT, а платформа «Голос» сегодня запускает опрос о том, одобряете ли вы отключение SWIFT ради скорейшего ухода Лукашенко и восстановления законности в Беларуси», — отмечает команда.
Опрос начнется сегодня во второй половине дня и будет активен до 6 декабря. Офис Тихановской рекомендует заранее поставить чат-бота, чтобы поучаствовать в опросе.