Под Пуховичами «Шкода» протаранила автомобиль скорой помощи

Ночью возле Пуховичей «Шкода» врезалась в автомобиль скорой, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 3 декабря, около 01:30, на улице Парковой в поселке Дружный. Здесь 24-летний водитель Skoda Fabia не справился с управлением и врезался в машину скорой помощи.

В результате ДТП водитель легковушки и его 28-летний пассажир, а также 41-летний фельдшер получили травмы различной степени тяжести.

Водитель Skoda никогда не получал водительское удостоверение.