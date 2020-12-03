Портал TUT.by лишен статуса средства массовой информации

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Портал TUT.by лишен статуса средства массовой информации — сетевого издания. Такое решение на заседании Экономического суда Минска 3 декабря принял судья Иван Мойсейчик, удовлетворив иск Министерства информации к ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Поводом для иска стали четыре письменных предупреждения, вынесенные Мининформом «ТУТ БАЙ МЕДИА» с 7 августа по 15 сентября «в связи с нарушением при выпуске сетевого издания TUT.by ст. 4 и 49 закона о СМИ».

Процесс начался 8 октября, но был приостановлен до рассмотрения в Верховном суде иска «ТУТ БАЙ МЕДИА» о признании недействительными трех из четырех предупреждений Мининформа (по первому из предупреждений срок обжалования к тому моменту истек). 12 ноября компании удалось добиться в ВС отмены предупреждения за один материал, однако те, что остались в силе, дали возможность продолжить процесс о лишении TUT.by статуса СМИ.

На возобновившемся 24 ноября предварительном слушании адвокат Татьяна Шпилевская, выступающая в интересах Мининформа, представила уточненный иск с учетом решения Верховного суда.

На основном заседании 3 декабря, как сообщает TUT.by, Шпилевская несколько детализировала аргументацию, почему Мининформ считает, что опубликованная порталом недостоверная информация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях и наносит вред государственным интересам.

Защитник «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий не согласился с тем, что Мининформ доказал нанесение вреда госинтересам публикациями портала. Он также заявил, что лишение TUT.by статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, поскольку это идет вразрез с Концепцией информационной безопасности, гласящей, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина в комментарии БелаПАН заявила, что решение суда «не было сильно огорчающим, поскольку было ожидаемым в текущих условиях, когда мы видим гораздо более серьезное ущемление прав граждан во всех направлениях». «Мы были морально готовы к такому решению, — сказала она. — Разумеется, мы будем обжаловать это решение, оно может быть обжаловано в 15-дневный срок».

В случае если жалоба на лишение статуса СМИ не будет удовлетворена, «ТУТ БАЙ МЕДИА» будет повторно регистрировать портал в качестве сетевого издания.

«Юридически закон о СМИ не содержит каких-то ограничений по поводу возможности повторно податься на регистрацию в качестве сетевого издания. Это физическое лицо, которое было учредителем СМИ, выпуск которого прекращен, не может подавать на регистрацию в течение трех лет, а для юридических лиц это не установлено. Не знаю, как на практике, потому что мне не известны случаи, чтобы кого-то лишали статуса СМИ, они подавались вновь и получали разрешение. Конечно, мы постараемся использовать и эту возможность, как и все законные способы», — подчеркнула Чекина.

Она отметила, что на читателях лишение TUT.by статуса СМИ не отразится. Чекина напомнила, что фактически портал работал без этого статуса с 1 октября, после того как Мининформ подал иск в суд и приостановил выпуск сетевого издания.

«Мы, конечно, стали прилагать больше усилий для того, чтобы получать ту информацию, которую сетевому изданию получить проще, увеличились какие-то наши издержки, организационные затраты. Но я надеюсь, что наша редакционная политика не изменилась и наши читатели не пострадали, они по-прежнему получают ту информацию, которую получали и до этого», — отметила гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Портал TUT.by был зарегистрирован в качестве сетевого издания в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году сайт работал без статуса СМИ.
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Тэги: TUT.by Персона: Сергей Зикрацкий Татьяна Шпилевская Иван Мойсейчик Людмила Чекина

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