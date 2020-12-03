Витебчанину дали 17 лет колонии за убийство знакомого

Витебский областной суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве мужчины в областном центре, сообщили в Генпрокуратуре.

В июле текущего года двое знакомых распивали спиртное в квартире. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, которая переросла в избиение. Витебчанин не менее 15 раз ударил приятеля руками и табуретом в шею, голову, грудную клетку и живот. Пострадавший от полученных травм скончался.

Затем обвиняемый решил себя обезопасить. Он вложил в руку убитому нож, чтобы к приезду милиции все выглядело, будто он оборонялся от пьяного знакомого.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его будут лечить от алкоголизма. С обвиняемого также взыщут 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда матери погибшего.