Видеофакт. «Вооруженный» автоматом Лукашенко рассмешил даже ОМОН

Александр Лукашенко дождался пока участники 200-тысячного марша 23 августа разойдутся и вышел к оцеплению силовиков вместе с младшим сыном Николаем с автоматами.

Инициатива для поддержки уволившихся силовиков By_Pol опубликовала видео, снятое из оцепления у Дворца независимости. Некоторые из силовиков в оцеплении иронично и с матами отреагировали на вооруженных Александра и Николая Лукашенко.

«Марш новой Беларуси» прошел 23 августа от площади Независимости. Какое-то время несколько тысяч человек стояли напротив силовиков и военной техники у рабочей резиденции Лукашенко. Затем протестующие развернулись обратно к стеле «Минск — город-герой». Лукашенко прилетел во Дворец независимости на вертолете в сопровождении автоматчиков. В руках у него также был автомат Калашникова, но без рожка.