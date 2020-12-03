На Могилевщине проводят комплексную проверку органов управления территориальной обороны

В Могилевской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, первый этап проверки, который 1 декабря, продлится до 18 декабря. За этот период планируется оценить способность исполнительных комитетов области в установленные сроки сформировать территориальные войска в трех административных районах; определить готовность сформированных штабов районов территориальной обороны и воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи в ходе командно-штабного учения; оказать практическую помощь должностным лицам в работе по повышению качества выполнения поставленных задач.

«В соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооруженных сил приступили к формированию трех штабов районов территориальной обороны и трех батальонов территориальных войск, — сообщил начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил полковник Андрей Матиевич. — Эта проверка самая масштабная с момента образования территориальных войск. Привлечение такого большого количества проверяемых органов управления территориальных войск позволит нам максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти сформировать территориальные войска и подготовить их к выполнению задач по предназначению».

По его словам на завершающем этапе комплексной проверки будет проведено командно-штабное учение с привлечением всех органов управления и территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилtвской области.

«Любая подсистема безопасности требует постоянного совершенствования и развития. Именно для этого и проводятся данные проверки», — отметил Матиевич.