Лукашенко заявил, что НАТО якобы готовит захват западных белорусских земель

О создании военной группировки для захвата западных белорусских земель Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Лукашенко назвал внешнее вмешательство причиной обострившейся ситуации в Беларуси, уточнив, что уже открыто заявляется об «исторической принадлежности белорусских земель Польше», ведутся действия в данном направлении. Эти слова конкретными фактами он не подтвердил.

Лукашенко уверен в необходимости совместной работы стран ОДКБ против внешних угроз, в том числе с учетом белорусского опыта.