«Брюгге» разгромил «Зенит» и оставил петербуржцев без плей-офф Лиги Европы 

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На стадионе «Ян Брейдел» завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и российским «Зенитом», в котором хозяева поля победили со счетом 3:0.

Источник: пресс-служба ФК "Краснодар"

На 33-й минуте отличился Де Кетеларе, на 58-й — Ванакен, на 73-й — Ланг.

Ранее команда из Санкт-Петербурга уступила «Брюгге» (1:2), «Боруссии-Дортмунд» (0:2) и «Лацио» (1:3), а также сыграла вничью с итальянским клубом (1:1). У «Зенита» последнее место в группе.

Путевку в 1/16 финала Лиги Европы из российских клубов гарантировал «Краснодар», который одолел дома «Ренн» благодаря голу Берга. Белорусский защитник Александр Мартынович отыграл без замены и сделал голевую передачу.
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Тэги: Лига чемпионов Лига Европы ФК Краснодар ФК Брюгге Персона: Александр Мартинович Город: Краснодар

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