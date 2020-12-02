Латушко предложил ЕС начать переговоры с Россией по принуждению белорусских властей к внутриполитическому диалогу

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко, выступая 2 декабря на Минском форуме, предложил Евросоюзу начать переговоры с Россией по принуждению белорусских властей к внутриполитическому диалогу.

«Я возглавляю Народное антикризисное управление, являюсь также членом президиума КС, который легитимизирован решением Европарламента, — заявил Латушко. — В наш состав (НАУ. — ред.) входят как члены КС, так и представители гражданского общества, бывшие чиновники. Мы предлагаем инструментарий по решению главной задачи — осуществлению диалога в стране. Мы говорим о важности принуждения к диалогу».

«Мы вновь предлагаем Европейскому союзу сформировать миссию высокого уровня для начала диалога с Российской Федерацией и в последующем принуждению властей Беларуси к реальному внутриполитическому диалогу. Если высокая миссия не может быть сформирована по неким соображениям Европейского союза, мы предлагаем главе Еврокомиссии назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Беларуси», — сказал Латушко.

По его словам, выгоды ЕС от начала внутриполитического диалога в Беларуси заключаются в том, что в стране будет прекращено нарушение прав человека и ликвидирован региональный кризис. Россия, считает политик, выиграет репутационно, поскольку сейчас она «терпит огромные имиджевые потери внутри Беларуси, поддерживая нелегитимного Лукашенко», а также «минимизирует экономические последствия для своей экономики и необходимость вливания огромных средств для стабилизации экономики» Беларуси.

Для самой страны этот диалог важен в плане того, чтобы «белорусы могли реализовать право на честные выборы, прекратить правовой дефолт, остановить процесс миграции и минимизировать экономические потери». «Но для этого нужна воля Европейского союза и Российской Федерации. Воля у белорусского народа есть», — подчеркнул член президиума КС.

Нынешний подход РФ, которая выступает за конституционную реформу в Беларуси и проведение досрочных президентских выборов, Латушко считает несостоятельным, поскольку «это не решение белорусского народа, а навязывание решения извне». «Насилие не прекращено, не начаты расследования, политические заключенные в тюрьмах, Конституция не работает. В этой атмосфере в период полного правового дефолта менять Конституцию невозможно. Она не будет признана белорусским народом», — убежден он.

Латушко заявил о наличии «глубокого внутриполитического кризиса, который уже стал проблемой региональной безопасности в Центральной и Восточной Европе».

«Мы констатируем нелегитимность главы государства, которая подтверждена большинством наших граждан, — сказал он. — Мы фактически и юридически имеем правовой дефолт: Конституция страны не работает, исполнительная власть руководит судебной системой и законодательной властью. Три ветви власти перестали существовать в нашей стране и слились в единое целое в сильных объятиях нелегитимного главы государства».

В стране, подчеркнул член президиума КС, происходят массовые репрессии, правоохранительные органы не возбуждают уголовные дела по фактам нарушения прав граждан.

По словам Латушко, страна находится в глубоком экономическом кризисе, который «может в перспективе перерасти в экономический дефолт» вследствие падения ВВП, золотовалютных резервов, национальной валюты, экспорта и инвестиций.

Кроме того, произошел «внешнеполитический дефолт», поскольку «нелегитимность Лукашенко подтверждена решениями многих парламентов различных государств». По мнению Латушко, стоит вопрос угрозы независимости и экономического суверенитета страны, значительно растет миграция, беженство, которые сдерживаются только проблемами, связанными с COVID-19.

Он констатировал также наличие дипломатического кризиса, поскольку «практически до нуля понижены уровни внешнеполитических контактов руководства Беларуси в отношениях со многими государствами мира».

«Все попытки Евросоюза осуществлять официальные контакты с властями Беларуси не увенчались успехом, в настоящий момент они невозможны. Одновременно Евросоюз имеет активные контакты с гражданским обществом Беларуси, — подчеркнул член президиума КС. — Россия в свою очередь осуществляет официальные контакты с нелегитимной властью Беларуси, но категорически отказывается общаться с обществом. Такая ситуация была как в августе, так и в декабре».

Латушко считает, что ситуация в стране «с точки зрения подходов по выходу из сложившегося положения» за прошедшие после президентских выборов четыре месяца не изменилась. «Это тоже нужно понять всем, кто участвует в поиске выхода из сложившегося кризиса», — подчеркнул он.