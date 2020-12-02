Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего лицеиста, подозреваемого в повреждении милицейского автомобиля

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О возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего лицеиста, подозреваемого в повреждении милицейского автомобиля, сообщила пресс-служба МВД.

«Все случилось днем 29 ноября во время протеста в Минске. Автомобиль департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда компания подростков переходила дорогу по ул. Руссиянова. Внезапно со стороны несовершеннолетних пешеходов в служебный Chevrolet полетели камни, один из них попал в заднюю дверь. Метателем оказался 16-летний житель столицы, который попытался скрыться. В итоге его задержал наряд ГАИ», — говорится в сообщении.

В отношении юноши возбуждено дело «за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти» (ст. 342 УК — до трех лет лишения свободы).

МВД сообщает, что лицеист уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
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Тэги: уголовное дело протест

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