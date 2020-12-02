За сутки в Беларуси зарегистрировано 1689 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1689 новых случаев COVID-19, скончались восемь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 139 908, умерло 1 174 человека. 1 декабря официально было зафиксировано 1572 новых инфицированных и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 117 195 пациентов (893 за последние сутки). Проведено 3 306 693 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 27 556.