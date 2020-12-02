Тихановская: Белорусы заплатили за свое достоинство огромную цену

«Прошло более четырех месяцев с начала исторических протестов Беларуси. Мы узнали, кто мы как люди и заплатили за свое достоинство огромную цену», — заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выступая 2 декабря на Минском форуме. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия проходило в онлайн-формате.

«Почти 30 тысяч человек были задержаны, тысячи подверглись пыткам, 900 человек стали подозреваемыми по политически мотивированным уголовным делам, восемь были убиты. У нас есть тысячи трагических историй и разрушенных жизней», — подчеркнула Тихановская.

Она напомнила, что ее муж, блогер Сергей Тихановский, находится в тюрьме уже полгода. «Моя пятилетняя дочь спрашивает, жив ли папа, — сказала Тихановская. — Наша семья — лишь один из тысячи случаев. Я не могу перестать думать о детях, которые никогда не увидят своих отцов, потому что их убили. Их убил режим».

«Лукашенко и его окружение, возможно, думают, что при помощи насилия смогут подавить дух свободы и достоинства, который расцветает и укрепляется в белорусах, — продолжила Тихановская. — Этого не произойдет. Несмотря на притеснения, репрессии и запугивания, белорусы солидарны и становятся сильнее день ото дня. Одна из храбрейших женщин Беларуси Мария Колесникова, которая сейчас арестована, любила говорить: "Белорусы! Вы — невероятные!" И эта невероятность белорусов — это не только вопрос избавления от диктатуры, которая поглотила нашу страну как чума 26 лет назад. Никаких перемен не произошло бы без белорусского народа. Сегодня белорусы борются за принципы и ценности демократии».

Тихановская отметила, что демократия в западном мире переживает непростые времена. «Я убеждена, что если международное сообщество не поддержит белоусов в их стремлении к свободе, мы можем столкнуться с более масштабным кризисом демократии на международной арене. Именно поэтому я считаю, что исключительно важно, чтобы все наши партнеры и союзники действовали быстро и эффективно», — подчеркнула она.

Тихановская поблагодарила Германию за поддержку, оказанную белорусам в последние месяцы. «Спасибо за помощь гражданскому обществу, журналистам, студентам. События последних трех месяцев показали нам, что диктаторы не могут быть переучены, они не меняются, — отметила она. — Исключительно важно, чтобы Германия сфокусировалась сейчас на сотрудничестве с демократическими силами и предоставляла помощь напрямую белорусскому народу. Мы высоко ценим готовность Германии участвовать в разработке "плана Маршалла" для Беларуси, который позволит обеспечить рост и стабильность нашей экономики, после того как страна добьется демократических перемен. Хочу призвать и другие страны последовать примеру Германии».

Тихановская призвала к международному расследованию преступлений, совершенных режимом Лукашенко.

«При поддержке партнеров Беларусь может стать страной, где верховенство права, свобода слова и право на справедливый суд соблюдаются. Страной, где человеческое достоинство и человеческая жизнь являются самыми высшими ценностями. Давайте не забывать о том, что белорусские мирные протесты касаются не только борьбы за свободу и достоинство Беларуси — это также важнейшее испытание для международной демократии. Жыве Беларусь!», — сказала Тихановская в конце своего выступления.