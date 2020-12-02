В Гродно расследуется уголовное дело о педофилии

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В Гродно расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, сообщила официальный представитель УСК по области Мария Трушинская.

Фото: СК

В совершении преступлений обвиняется 26-летний гродненец, которого задержали в начале ноября.

Обвиняемый на протяжении длительного времени неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних на территории Гродно. Чаще всего под различными предлогами приглашал детей к себе домой — кому-то предлагал сладости или деньги, а кому-то обещал показать домашних животных.

Во время расследования установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины.
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Тэги: педофилия уголовное дело СК Город: Гродно

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