Путин: на Беларусь оказывается беспрецедентное давление извне
Открывая сегодня заседание Совета Организации Договора о коллективной безопасности президент России Владимир Путин рассказал об обстановке на пространстве, «входящем в сферу ответственности ОДКБ».
По его словам, передает пресс-служба Кремля, ситуация «складывалась не без проблем и в целом была неспокойной».
В частности он отметил «вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии».
Фото пресс-службы Кремля