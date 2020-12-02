Головченко обещает за пять лет создать в Беларуси новую экономику

В ближайшие пять лет правительство планирует создавать новую экономику и увеличивать экспорт товаров и услуг до 50 млрд долларов, заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя 2 декабря в Палате представителей программу деятельности правительства до 2025 года.

Фото пресс-службы Совмина

Для увеличения экспорта, сказал он, нужно решить ряд задач. «В экономике сохраняется проблема низкой инновационной активности. Поэтому помимо сохранения традиционной экономики будем настойчиво формировать так называемую новую экономику, где основу будут составлять интеллектуальные продукты и услуги», — сказал Головченко, фрагмент выступления которого разместила пресс-служба правительства.

Кроме это, добавил он, планируется переформатировать систему господдержки научно-инновационной сферы. «Существующий механизм поддержки будет дополнен целевой поддержкой по созданию новых прорывных производств», — анонсировал Головченко.

В следующей пятилетке, добавил он, «планируется реализовать ряд масштабных проектов будущего, предусматривающих формирование производственно-технологической базы для новой экономики».

«Это национальный электротранспорт, инновационное развитие здравоохранения, умные города и проекты с широким использованием местных сырьевых ресурсов (фармацевтика и биотехнологии, точное земледелие). Предусматривается углубление переработки древесины, кожевенного сырья с созданием выгодных производственных переделов и конечных продуктов», — сказал Головченко.

Меры во внешнеэкономической деятельности, добавил он, будут сосредоточены по двум направлениям — «улучшение качества экспорта и международное сотрудничество». «Цель — нарастить экспорт товаров и услуг в 2025 году до 50 млрд долларов. Задача — продукцию продавать, а не отгружать», — сказал Головченко.

Две трети прироста экспорта (порядка 10 млрд долларов) нужно «обеспечить за счет экспорта товаров, при этом поставки высокотехнологичной продукции нужно увеличить вдвое до 2 млрд долларов». «Прирост экспорта услуг составит порядка 5 млрд долларов. Доля услуг в валовом экспорте должна вырасти с текущих 24% до 26%», — заявил глава правительства.

Он также сообщил, что планируется создание национального экспортного центра на базе структур Банка развития. «Это будет новый институт поддержки, в его основе — профессиональный коммерческий подход по продвижению товаров и услуг на рынках, управлению импортом и привлечению средств для финансирования экспортных проектов», — рассказал Головченко.