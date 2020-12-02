Дипломаты посольств Вышеградской четверки передали миссии Caritas в Беларуси груз со средствами защиты от COVID-19

Дипломаты посольств Вышеградской четверки — Венгрии, Польши, Словакии и Чехии — 1 декабря передали благотворительной миссии Caritas Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католического костела в Беларуси гуманитарный груз с индивидуальными средствами защиты от COVID-19 для распространения в больницах Червенского и Березинского районов Минской области.

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Во время передачи груза на территории посольства Чехии Генрих Сасай, временный поверенный в делах Словакии в Беларуси (выступает контактным лицом Международного Вышеградского фонда, который финансирует эту помощь) высказал удовлетворение тем, что страны четверки и фонд могут помочь белорусскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Как мы видим, ситуация, что касается COVID-19, очень плохая, — отметил дипломат. — Сейчас такое время, когда надо, чтобы люди, каждый день работающие с заболевшими, берегли себя и своих близких. Мы рады, что смогли помочь. Будем стараться, чтобы мы могли этим людям и дальше помогать и сотрудничать с белорусским народом».

Директор Caritas Минско-Могилевской архидиоцезии брат Андрей Жилевич поблагодарил дипломатов за сотрудничество от имени миссии и всего белорусского народа. «В этом году это уже не первый груз и не первое сотрудничество. Мы очень благодарны за то, что вы небезразличны в трудной ситуации, связанной с COVID-19 и политическими событиями в Беларуси», — сказал он.

В беседе с БелаПАН Сасай сообщил, что в составе гуманитарного груза — около 20 тыс. одноразовых масок, несколько тысяч респираторов FFP2 и FFP3, около тысячи комплектов одноразовой защитной одежды, полотенца, средства для дезинфекции. «То есть все, что нужно для защиты здоровья медицинских работников. Также здесь есть дезинфицирующие и гигиенические средства для семей, находящихся в тяжелом финансовом состоянии», — отметил временный поверенный в делах Словакии.

В свою очередь Жилевич сообщил БелаПАН, что миссия Caritas практически с самого начала пандемии старалась найти партнеров, которые могли бы помочь белорусам справиться в ситуации с COVID-19.

«В начале пандемии мы организовали общебелорусский католический сбор пожертвований на покупку средств защиты для медиков, собрали более 25 тысяч евро и разделили их между медицинскими учреждениями, — сказал он. — Благодаря поддержке наших иностранных партнеров в этом году мы помогли более чем на 300 тысяч евро. <...> Мы помогли каждой второй районной больнице и дому сестринского ухода в Минской и Могилевской областях. Стараемся помогать в соответствии с нуждами. Больницы присылают нам списки конкретных вещей, которые им необходимы: маски, респираторы, бактерицидные облучатели, средства для дезинфекции».

«Мы работаем с различными волонтерами в Минской и Могилевской области. У нас открыты два социальных пункта в Минске и Могилеве, через них также собираем информацию о тех, кому нужна помощь — государственных структурах, больницах, территориальных центрах с социальными работниками, которые ухаживают за больными на дому, а также просто нуждающихся людях», — добавил брат Андрей.

Главы МИД Венгрии, Польши, Словакии и Чехии согласовали вопрос о финансовой поддержке Международным Вышеградским фондом стран Восточного партнерства в рамках борьбы с COVID-19 в апреле этого года. С этой целью была создана программа V4 East Solidarity, ее партнером в Беларуси стала благотворительная миссия Caritas Минско-Могилевской архидиоцезии.

В рамках проекта по больницам в различных районах и областях Беларуси были распространены тысячи медицинских масок, респираторов, защитных комбинезонов и халатов, рециркуляторов воздуха, бактериальных облучателей, термометров, пульсоксиметров, сотни литров дезинфицирующих средств.

По данным Минздрава на 1 декабря, за предыдущие сутки в Беларуси было зарегистрировано 1.572 новых случая COVID-19, скончались восемь человек. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси на тот момент достигло 138.219, умерло 1.166 человек, выздоровело и выписано 115.587 пациентов.