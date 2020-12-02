Правительство собирается провести реформу пенсионной системы

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В Беларуси планируется переформатировать пенсионную систему, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая 2 декабря в Палате представителей.

Фото pexels.com

В нижней палате он представил программу деятельности правительства до 2025 года. Видеофрагмент выступления Головченко разместила в соцсетях пресс-служба Совмина.

«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», — подчеркнул Головченко.

Он добавил, что «прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране».

Комментируя планы правительства в социальной сфере, Головченко анонсировал переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по стране.

«Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через увеличение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд», — сказал Головченко

Кроме того, по его словам, планируется «акцентированная работа» с предприятиями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.

Ранее правительство заявило о планах по увеличению средней номинальной зарплаты в 2021 году более чем на 7%. По информации БелаПАН, для решения этой задачи правительство планирует довести целевые задания по росту зарплаты до облисполкомов.

О необходимости менять пенсионную систему Александр Лукашенко заявлял еще в начале года. Выступая 28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, он заявил: «Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнем эту работу».
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Тэги: пенсионная система Совмин Персона: Роман Головченко

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