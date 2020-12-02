Правозащитники: после спада милицейского насилия в конце августа, пытки в отношении задержанных усилились и не прекращаются

«После первоначального спада милицейского насилия в конце августа, в сентябре пытки в отношении задержанных усилились и не прекращаются на протяжении последующих трех месяцев», — говорится во втором промежуточном отчете Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. Документ охватывает период с сентября по ноябрь 2020 года.

«Трагической кульминацией этого насилия стала смерть по вине сотрудников силовых структур 31-летнего минчанина Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года. Он был настолько сильно избит при задержании неизвестными лицами и последующем пребывании в РУВД, что скончался в реанимации на следующий день от полученных травм», — подчеркивается в отчете.

Как отмечают правозащитники, характерными тенденциями в данный период стало «целенаправленное сокрытие сотрудниками правоохранительных органов своей идентичности». «Во время исполнения служебных обязанностей они не используют форму с идентификационной информацией и знаками отличия, некоторые одеты в гражданскую одежду, не представляются и не предоставляют свои документы. Лица практически всегда закрыты масками. Часто используются гражданские машины без регистрационных знаков», — говорится в отчете.

«Задержания по-прежнему часто носят характер похищений — сотрудники органов внутренних дел не позволяют задержанным звонить своим родственникам, чтобы сообщить о своем местонахождении, — отмечают правозащитники. — Кроме того, они не извещают родственников о задержании людей, несмотря на соответствующие просьбы, а иногда предоставляют неправдивую информацию».

Еще одна тревожная тенденция, говорится в отчете, — это «целенаправленное и умышленное создание негуманных условий содержания в местах несвободы для наказания задержанных». «Государственными органами намеренно не предпринимается никаких мер для защиты задержанных от заражения коронавирусной инфекцией и для изоляции и лечения тех, у кого присутствуют симптомы заболевания, — подчеркивается в ответе. — В таких условиях — массовых задержаний и отсутствия профилактических мер — места лишения свободы стали местами массового заражения COVID-19».

Комитетом в лице белорусских правозащитных организаций в период с сентября по ноябрь направлено 11 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам насилия, пыток и применения оружия и взрывчатых боеприпасов во время мирных собраний. По состоянию на 1 декабря Комитету неизвестно о возбуждении хотя бы одного уголовного дела. При этом подразделения Следственного комитета активно возбуждают дела в отношении пострадавших якобы за участие в массовых беспорядках и проводят предварительное расследование. «Государство не выполняет свои международные обязательства по защите своих граждан от пыток и негуманного обращения и проведению быстрого и беспристрастного расследования таких случаев», — подчеркивается в отчете.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций, был создан 20 августа белорусскими и международными правозащитными организациями. Его цель — сбор фактов и доказательств о применении пыток в отношении задержанных участников акций протеста в Беларуси, чтобы в дальнейшем виновные были привлечены к ответственности.

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