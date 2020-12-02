Белорусские айтишники разработали приложение года

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В ходе Best of 2020 Awards, которую проводила компания Google, было названо лучшее приложение уходящего года.

Как сообщается, в этом году на вершине оказались белорусские специалисты, разработавшие софт Loóna.

Это первое приложение, которое позволяет быстро настроиться эмоционально на здоровый сон после долгого и напряженного дня.

Авторами разработки являются Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин, известные приложением MSQRD.

Loóna предлагает выбрать оптимальный «пейзаж для сна» и раскрасить его, слушая в этот момент расслабляющую историю. Программа помогает расслабиться прямо во время пользования гаджетом и закрывать глаза при этом нет необходимости, пишет csn-tv.ru.
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Тэги: IT Loóna Персона: Андрей Янчуревич Дмитрий Дорин

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