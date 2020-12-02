Белорусские айтишники разработали приложение года

В ходе Best of 2020 Awards, которую проводила компания Google, было названо лучшее приложение уходящего года.

Как сообщается, в этом году на вершине оказались белорусские специалисты, разработавшие софт Loóna.

Это первое приложение, которое позволяет быстро настроиться эмоционально на здоровый сон после долгого и напряженного дня.

Авторами разработки являются Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин, известные приложением MSQRD.