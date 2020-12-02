Белорусские айтишники разработали приложение года
В ходе Best of 2020 Awards, которую проводила компания Google, было названо лучшее приложение уходящего года.
Как сообщается, в этом году на вершине оказались белорусские специалисты, разработавшие софт Loóna.
Это первое приложение, которое позволяет быстро настроиться эмоционально на здоровый сон после долгого и напряженного дня.
Авторами разработки являются Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин, известные приложением MSQRD.
Loóna предлагает выбрать оптимальный «пейзаж для сна» и раскрасить его, слушая в этот момент расслабляющую историю. Программа помогает расслабиться прямо во время пользования гаджетом и закрывать глаза при этом нет необходимости, пишет