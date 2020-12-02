Минюст США не обнаружил нарушений, которые могли бы повлиять на выборы президента
По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, Министерство юстиции не обнаружило доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить исход президентских выборов.
Барр высказался об этом, несмотря на неоднократные заявления президента Дональда Трампа о том, что его победа на выборах была украдена.
«На сегодняшний день мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые могли бы повлиять на... исход выборов», — сказал генпрокурор.
Уильям Барр всегда считался одним из самых преданных союзников президента. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что широкомасштабное почтовое голосование может быть особенно уязвимым для фальсификаций, пишет