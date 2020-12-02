Ситуация на границе остается напряженной
Несмотря на то, что очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза немного стали меньше, ситуация с пропуском большегрузных автомобилей продолжает оставаться напряженной.
Так, по данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось около 900 фур:
- «Каменный Лог» — более 300;
- «Бенякони» — более 300;
- «Привалка» — более 210;
- «Котловка» — более 80.
На польском направлении своей очереди ждут более 270 грузовиков:
- «Брузги» — более 160;
- «Берестовица» — более 100;
- «Козловичи» — более 10.
В Латвию не могут уехать более 140 большегрузов:
- «Григоровщина» — более 130;
- «Урбаны» — более 10.