Ситуация на границе остается напряженной

Несмотря на то, что очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза немного стали меньше, ситуация с пропуском большегрузных автомобилей продолжает оставаться напряженной.

Так, по данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось около 900 фур:

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 300;

«Привалка» — более 210;

«Котловка» — более 80.

На польском направлении своей очереди ждут более 270 грузовиков:

«Брузги» — более 160;

«Берестовица» — более 100;

«Козловичи» — более 10.

В Латвию не могут уехать более 140 большегрузов: