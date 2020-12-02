Уволен первый замминистра информации Павел Легкий

Первый заместитель министра информации Павел Легкий освобожден от должности и «в порядке перевода» назначен советником-посланником белорусского посольства в России. Соответствующее постановление принял Совет министров 1 декабря.

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В 2003—2013 годах Легкий возглавлял пресс-службу Александра Лукашенко, в 2013—2018 годах был советником посланником посольства Беларуси в Москве, с 2018 года — заместителем и первым заместителем министра информации. Окончил Минское высшее военное командное училище (1993) и Академию управления при президенте (2004). Родился в 1972 году в Барановичах (Брестская область).

В сентябре нынешнего года Латвия, Литва и Эстония включила Легкого в санкционный список белорусских чиновников, виновных, по мнению этих стран, в фальсификации итогов президентских выборов, подавлении протестов, нарушении основных прав граждан, препятствовании работе СМИ.

С августа не имеют возможности печататься в стране и распространяться в розницу и по подписке через «Белсоюзпечать» и «Белпочту» четыре крупных негосударственных издания: «БелГазета», «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Народная Воля» и «Свободные новости плюс». «КП» печатается в типографии под Москвой и продается в некоторых торговых сетях. «Народная Воля» печаталась в той же типографии и распространялась силами волонтеров, но недавно типография расторгла договор. В редакции считают, что это сделано под давлением белорусских властей.—