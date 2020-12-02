На первом блоке БелАЭС вновь возникли проблемы

На первом энергоблоке БелАЭС для тестирования систем и оборудования произведен предусмотренный программой испытаний сброс пара, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания «будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ». Первый энергоблок, подчеркнули в министерстве, в настоящее время включен в сеть.

Следует отметить, что пресс-служба Минэнерго опубликовала это сообщение в своем телеграм-канале 1 декабря в 21.36, а за два часа до этого в телеграм-канале motolkohelp появилась неподтвержденная информация со ссылкой на неназванный источник о том, что накануне на первом блоке АЭС была «нештатная ситуация, в результате произошел экстренный сброс давления». Утверждалось, что «сброс был такой силы, что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограммов». При этом заявлялось, что реактор полностью остановлен.

30 ноября Александр Лукашенко подписал указ , который предписывает осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

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