На первом блоке БелАЭС вновь возникли проблемы

/ Техно
Просмотров: 962

На первом энергоблоке БелАЭС для тестирования систем и оборудования произведен предусмотренный программой испытаний сброс пара, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания «будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ». Первый энергоблок, подчеркнули в министерстве, в настоящее время включен в сеть.

Следует отметить, что пресс-служба Минэнерго опубликовала это сообщение в своем телеграм-канале 1 декабря в 21.36, а за два часа до этого в телеграм-канале motolkohelp появилась неподтвержденная информация со ссылкой на неназванный источник о том, что накануне на первом блоке АЭС была «нештатная ситуация, в результате произошел экстренный сброс давления». Утверждалось, что «сброс был такой силы, что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограммов». При этом заявлялось, что реактор полностью остановлен.

30 ноября Александр Лукашенко подписал указ, который предписывает осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

Читайте также:

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество