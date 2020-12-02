В Беларусь пришли морозы
В среду погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег, ожидается слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный слабый. Погода в регионах:
- Брест -1..-3°C (без осадков, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
- Витебск -1..-3°C (вероятность осадков 5-10%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
- Гомель 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, на отдельных участках дорог гололедица;
- Гродно -2..-4°C (без осадков, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица);
- Могилев -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск -1..-3°C (вероятность осадков 30-40%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица).