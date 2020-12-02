В Беларусь пришли морозы

В среду погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет снег, ожидается слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый. Погода в регионах: