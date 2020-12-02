«Шахтер» дважды переиграл «Реал» и может не дать королевскому клубу выйти из группы

Во вторник начался пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В квартете «смерти» вновь удивил донецкий «Шахтер», и на своем поле переигравший мадридский «Реал» (в первом туре была одержана виктория в гостях 3:2 ).

Вот полная картина игрового дня:

Группа A

«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:3;

«Атлетико» — «Бавария» — 1:1.

Таблица:

«Бавария» — 13; «Атлетико» — 6; «Ред Булл Зальцбург» — 4; «Локомотив» — 3.

Группа B

«Шахтер» — «Реал» — 2:0;

«Боруссия» (М) — «Интер» — 2:3.

Таблица:

«Боруссия» (М) — 8; «Шахтер» — 7; «Реал» — 7; «Интер» — 5.

Группа C:

«Марсель» — «Олимпиакос» — 2:1;

«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.

Таблица:

«Манчестер Сити» — 13; «Порту» — 10; «Олимпиакос» — 3; «Марсель» — 3.

Группа D :

«Аталанта» — «Митьюлланд» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0.

Таблица: