«Шахтер» дважды переиграл «Реал» и может не дать королевскому клубу выйти из группы
Во вторник начался пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
В квартете «смерти» вновь удивил донецкий «Шахтер», и на своем поле переигравший мадридский «Реал» (в первом туре была одержана виктория в гостях
Вот полная картина игрового дня:
- Группа A
«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:3;
«Атлетико» — «Бавария» — 1:1.
Таблица:
- «Бавария» — 13;
- «Атлетико» — 6;
- «Ред Булл Зальцбург» — 4;
- «Локомотив» — 3.
- Группа B
«Шахтер» — «Реал» — 2:0;
«Боруссия» (М) — «Интер» — 2:3.
Таблица:
- «Боруссия» (М) — 8;
- «Шахтер» — 7;
- «Реал» — 7;
- «Интер» — 5.
Группа C:
«Марсель» — «Олимпиакос» — 2:1;
«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.
Таблица:
- «Манчестер Сити» — 13;
- «Порту» — 10;
- «Олимпиакос» — 3;
- «Марсель» — 3.
- Группа D:
«Аталанта» — «Митьюлланд» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0.
Таблица:
- «Ливерпуль» — 12;
- «Аталанта» — 8;
- «Аякс» — 7;
- «Митьюлланд» — 1.