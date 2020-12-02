«Шахтер» дважды переиграл «Реал» и может не дать королевскому клубу выйти из группы

/ Спорт
Просмотров: 162

Во вторник начался пятый тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В квартете «смерти» вновь удивил донецкий «Шахтер», и на своем поле переигравший мадридский «Реал» (в первом туре была одержана виктория в гостях 3:2).

Вот полная картина игрового дня:

  • Группа A

«Локомотив» —  «Ред Булл Зальцбург» — 1:3;

«Атлетико» — «Бавария» — 1:1.

Таблица:

  1. «Бавария» — 13;
  2. «Атлетико» — 6;
  3. «Ред Булл Зальцбург» — 4;
  4. «Локомотив» — 3.
  • Группа B

«Шахтер» — «Реал» — 2:0;

«Боруссия» (М) — «Интер» — 2:3.

Таблица:

  1. «Боруссия» (М) — 8;
  2. «Шахтер» — 7;
  3. «Реал» — 7;
  4. «Интер» — 5.

Группа C:

«Марсель» — «Олимпиакос» — 2:1;

«Порту» — «Манчестер Сити» — 0:0.

Таблица:

  1. «Манчестер Сити» — 13;
  2. «Порту» — 10;
  3. «Олимпиакос» — 3;
  4. «Марсель» — 3.
  • Группа D:

«Аталанта» — «Митьюлланд» — 1:1;

«Ливерпуль» — «Аякс» — 1:0.

Таблица:

  1. «Ливерпуль» — 12;
  2. «Аталанта» — 8;
  3. «Аякс» — 7;
  4. «Митьюлланд» — 1.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лига чемпионов

Другие материалы на эту тему:

Liverpool’s Day. Как финал Лиги чемпионов смотрели на Зыбицкой

Liverpool’s Day. Как финал Лиги чемпионов смотрели на Зыбицкой

На кухне Лиги чемпионов: «Ливерпуль» приКЛОППнул «Баварию» под пиво и леберкез

На кухне Лиги чемпионов: «Ливерпуль» приКЛОППнул «Баварию» под пиво и леберкез

Лига чемпионов-2018/2019. Составы групп и расписание

Лига чемпионов-2018/2019. Составы групп и расписание

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов