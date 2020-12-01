На минчанина завели уголовное дело за запенивание двери квартиры милиционера

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Минчанин строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик квартиры милиционера.

По информации пресс-службы МВД, 13 ноября мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома во Фрунзенском районе Минска и строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик одной из квартир. Кроме того, на ящике мужчина оставил оскорбляющую сотрудницу надпись.

Силовики установили, что к этому причастен 55-летний минчанин, его задержали дома в Московском районе города.

Возбуждено уголовное дело по статье 339 УК («Хулиганство»). Мужчина находится в ИВС.
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Тэги: ИВС милиция

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