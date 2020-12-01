Обвиняемый за надпись «Не забудем» настаивает, что нанес ее с целью отдать дань памяти Тарайковскому, а не оскорбить нравственность

Обвиняемый по уголовному делу за нанесение надписи «Не забудем» Денис Греханов настаивает, что нанес ее с целью отдать дань памяти и скорби Александру Тарайковскому и его семье, а не оскорбить общественную нравственность и повредить чужое имущество.

42-летний Денис Греханов, 25-летние Игорь Самусенко и Владислав Гулис обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК, максимальное наказание — лишение свободы на шесть лет) и умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенных общеопасным способом либо повлекших причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК, максимальное наказание — лишение свободы на десять лет). Все трое обвиняемых находятся под стражей с 21—22 октября.

Дело слушается в суде Фрунзенского района Минска. Судебное заседание ведет Юлия Крепская. Обвинение представляет прокурор Валерия Таратынко.

«Горремавтодор Мингорисполкома» оценил ущерб предприятию в размере 255 рублей 99 копеек. Прокурор Таратынко в своем обвинении основывалась на иной сумме — 10 182 рубля 52 копейки, которая изначально называлась предприятием как предварительная. Она настаивала, что надпись «Не забудем» циничная, оскорбляет чувства людей и направлена против общественной морали, а все подсудимые грубо нарушили общественный порядок и повредили с умыслом чужое имущество.

Все обвиняемые признали факт нанесения надписи, но не признали состав преступления в своих действиях. Греханов заявил на суде, что в ночь на 10 сентября на велосипеде приехал к станции метро «Пушкинская», достал баллоны с красной и белой краской и начал писать надпись «Не забудем». Через некоторое время к нему подошли Самусенко и Гулис, с которыми раньше Греханов не был знаком. Молодые люди дописали фразу вместе. Баллончик дал им Греханов. Через 15—20 минут появились неизвестные в балаклавах. Греханов ушел к своему велосипеду и уехал, так как подумал, что это «какие-то бандиты». Отвечая на вопрос прокурора, почему он не ушел, когда к нему подошли незнакомые Самусенко и Гулис, Греханов отметил, что они не кричали и в балаклавах не были.

Греханов так объяснил мотив своих действий: «10 августа произошло убийство Александра Тарайковского. Правоохранительные органы не возбудили уголовное дело. Весь август и сентябрь там люди оставляли цветы и писали надписи. При этом цветы уносили, надписи стирали. Человек погиб, не было никакого разбирательства. Меня это возмутило».

Обвиняемый настаивал, что на мемориале Тарайковского было много разных надписей более устойчивыми красками, чем та, которую использовал он; плитку он не повреждал, а краска из баллончика легко смывается.

Других фигурантов дела допросить не успели, в суде объявлен перерыв до 4 декабря.

Это уже второй процесс в суде Фрунзенского района за надпись возле мемориала Тарайковского (речь идет о разных надписях). Первый начался 27 ноября — над 25-летней Марией Бобович и 26-летним Максимом Павлющиком. Причиненный ими ущерб «Горремавтодор Мингорисполкома» оценил в 211 рублей 20 копеек. Молодым людям вменяются преступления по тем же уголовным статьям.

Белорусские правозащитники признали Бобович, Павлющика, Греханова и Самусенко политзаключенными.