В Беларуси запускают телевизионное бизнес-шоу

В Беларуси стартуют съемки бизнес-шоу «Это мое дело», которое будет выходить в эфире телеканала ТНТ International. Инициатором проекта выступил «БПС-Сбербанк», сделав его частью своей программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса в стране.

Вести шоу «Это мое дело» будет Илья Кононов, для которого участие в проекте станет возвращением на телевидение. Передача пропишется в субботнем утреннем эфире ТНТ International и будет выходить каждую неделю.

Жанр новой программы можно определить как познавательно-развлекательное шоу. Ведущему предстоит окунуться в бизнес с головой: научиться готовить шоколад, заваривать отменный кофе и стричь бороды. А попутно — изучить бизнес-процессы, рассчитать расходы и доходы, оценить отдачу от инвестиций. Каждый эпизод будет посвящен отдельному бизнесу с интересной историей.

«Основная идея проекта заключена уже в названии. Мы хотим, чтобы зрители вдохновились примерами белорусов и задумались о своем деле: об открытии пусть небольшого, но собственного бизнеса. А чтобы помочь им при этом избежать ошибок, ведущий и его герои раскроют все нюансы, которых не найти в учебниках. Надеемся, что это станет толчком для людей, а в реализации их смелых и креативных бизнес-идей поддержку окажет БПС-Сбербанк», — поясняет директор департамента маркетинга и PR «БПС-Сбербанка» Евгения Кильпеляйнен.

Первый сезон проекта «Это мое дело» будет включать 12 выпусков. Премьера состоится 19 декабря в 11:30 на телеканале ТНТ International.