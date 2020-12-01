Белорусский Красный Крест запускает «Елку желаний» — сбор подарков для нуждающихся детей

/ Общество
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С 1 декабря по 15 января Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Елка желаний».

«Елка желаний» — это ежегодный новогодний проект по сбору подарков для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации; для тех ребят, которые обычно не получают подарки в новогодние праздники.

Уделить внимание 10 тысячам детей, которые в этом нуждаются — цель, которая стоит перед организаторами кампании. Для этого команда Белорусского Красного Креста адресно собрала желания ребят, находящихся в трудной ситуации, и дополнительно сформировала список сюрпризов — подарков для тех детей, которые не загадывали желания или чьих желаний мы не знаем.

Чтобы подарить детям праздник, организации по всей стране установят новогодние елки. Они будут стоять в торговых центрах, бизнес-центрах, отелях, кинотеатрах и других площадках, список которых будет размещен в первые недели декабря на сайте Белорусского Общества Красного Креста — redcross.by/elka.

На елках будут размещены небольшие открытки с желаниями и сюрпризами. Каждый желающий, увидев такую елку, может купить подарок, который указан в открытке. Подарок можно будет оставить в инфо-центре магазина, на стойке регистрации отеля либо передать сотруднику заведения, в котором установлена елка.

Позже подарок доставят ребенку, который находится в сложной жизненной ситуации: имеет инвалидность, живет в малообеспеченной, многодетной, опекунской или неполной семье.

Принять участие в благотворительной кампании можно и сделав пожертвование на сайте — donation.redcross.by/elka. На средства, которые пожертвуют участники кампании, будут приобретены недостающие подарки и сюрпризы для детей.

В «Елке желаний» могут поучаствовать и компании. Присоединиться к благотворительности можно установив елку для сбора подарков или оказав спонсорскую помощь.

Сюжет: Новый год
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Тэги: Елка желаний Новый год-2021 помощь детям подарки

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