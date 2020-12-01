Коронопсихоз не позволит провести Рождественский хоккейный турнир

Причиной отмены называют неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.

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«Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене», — отмечает hockey.by .

В конце марта этого года после одного из хоккейных матчей своей команды Лукашенко заявил журналистке телеканала ОНТ: «Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? Я тоже не вижу! Это холодильник, самое лучшее здоровье!.. Антивирусное лекарство самое настоящее!»