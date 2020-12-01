Лукашенко определил сроки ввода в эксплуатацию энергоблоков БелАЭС

Александр Лукашенко 30 ноября подписал указ № 447 «О вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции». Документ опубликован 1 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

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Указ предписывает осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

Ввод энергоблоков, как сказано в документе, проводится по соответствующим программам, утвержденным оператором АЭС — РУП «Белорусская атомная электростанция».

Датами ввода в эксплуатацию первого блока БелАЭС и атомной станции в целом будут считаться даты подписания приемочной комиссией актов приемки пусковых комплексов первого и второго энергоблоков.

Порядок приемки пусковых комплексов энергоблоков АЭС в эксплуатацию, а также перечень госорганов и организаций, которые должны будут выдать на это свои заключения надлежит определить Совету министров. Правительство должно будет назначить приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого энергоблока.

Обеспечить организацию процедуры ввода блоков станции в эксплуатации поручено Министерству энергетики совместно с заинтересованными органами госуправления.

Совмину поручено принять меры по реализации этого указа в трехмесячный срок.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Первый блок АЭС включили в энергосистему страны 3 ноября, он начал вырабатывать электричество. За первые три дня работы на блоке произвели 22 млн киловатт-часов электроэнергии. 7 ноября мощность первого энергоблока была повышена до 400 МВт.

9 ноября в белорусских телеграм-каналах появилось сообщение, что накануне турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В тот же день литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заявил, что с полудня 8 ноября электроэнергия на БелАЭС не вырабатывается. Вечером 9 ноября пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

10 ноября консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев сказал БелаПАН, что ситуация на станции не представляет опасности. Во второй половине того же дня Минэнерго официально подтвердило временную приостановку поставки электрической энергии с БелАЭС в объединенную энергосистему страны. В министерстве подчеркнули, что это «предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск».

19 ноября Минэнерго отчиталось о повторном включении блока в сеть «после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований».