На границе продолжается транспортный коллапс

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Напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей через границу Беларуси со странами ЕС остается и по данным на 08:00 1 декабря.

Как сообщает ГПК, более 1570 фур ожидают своей очереди на выезд:

латвийское направление

  • «Григоровщина» — более 160;
  • «Урбаны» — более 10.

литовское направление:

  • «Каменный Лог» — более 400;
  • «Бенякони» — более 350;
  • «Привалка» — более 220;
  • «Котловка» — более 130.

польское направление:

  • «Брузги» — более 160;
  • «Берестовица» — более 80;
  • «Козловичи» — более 50.
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Тэги: очереди фур на границе