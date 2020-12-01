На границе продолжается транспортный коллапс
Напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей через границу Беларуси со странами ЕС остается и по данным на 08:00 1 декабря.
Как сообщает ГПК, более 1570 фур ожидают своей очереди на выезд:
латвийское направление
- «Григоровщина» — более 160;
- «Урбаны» — более 10.
литовское направление:
- «Каменный Лог» — более 400;
- «Бенякони» — более 350;
- «Привалка» — более 220;
- «Котловка» — более 130.
польское направление:
- «Брузги» — более 160;
- «Берестовица» — более 80;
- «Козловичи» — более 50.