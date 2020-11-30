Бродяга из России ограбил ювелирный магазин в Витебске

Подозреваемый зашел вечером 27 ноября в торговую точку по продаже драгоценностей и попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 единицами товара на сумму свыше 113 тысяч рублей.

По данным пресс-службы СК, несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. Часть цепочек он обронил в зале.

На поиск злоумышленника был ориентирован весь личный состав витебской милиции и подразделения прилегающих областей. В течение трех суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге подозреваемого, 30-летнего россиянина, задержали в областном центре. Милиционеры нашли у него часть похищенного.